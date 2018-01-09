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Распространение обновлений Windows приостановлено: Пользователи жалуются на работу компьютеров

Распространение обновлений Windows приостановлено: Пользователи жалуются на работу компьютеров
9 января 2018 - 17:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft приостановила распространение обновлений Windows, устраняющих уязвимости Spectre и Meltdown, после жалоб пользователей на то, что у них перестали запускаться компьютеры.

В техподдержку компании стали писать многочисленные владельцы компьютеров, работающих на базе процессоров AMD, пишет РИА Новости со ссылкой на The Verge.

«После проведения расследования Microsoft определила, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной Microsoft для разработки путей смягчения последствий уязвимостей Spectre и Meltdown», — говорится в сообщении компании.

В настоящее время Microsoft совместно с AMD работают над этой проблемой и в скором времени планируют снова присылать обновления для компьютеров с устройствами, произведенными этой компанией.

Ранее специалисты компании Google сообщили об уязвимости процессоров AMD, Intel и ARM, с помощью которой хакеры могут получить доступ к конфиденциальным данным пользователей.

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Ria.ru: Пользователи Windows жалуются на неработающие из-за обновления компьютеры
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