Модный дом Versace недоволен сериалом о смерти Джанни Версаче (видео)
9 января 2018 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Модный дом Versace заявил, что «не одобрял и никак не участвовал в создании» нового сезона сериала «Американская история преступлений», посвященного смерти дизайнера Джанни Версаче».
Премьера сериала «Американская история преступлений: Версаче» состоится 17 января на FX.
Семья Версаче также заявила, что «не одобрила книгу, на которой частично построен сюжет сериала, и не принимала участия в создании сценария, поэтому сериал должен расцениваться как фикция», сообщает Harper's Bazaar.
Сезон расскажет об убийстве модельера Джанни Версаче, застреленного на пороге собственного дома в 1997 году.
Первый сезон «Американской истории преступлений» о деле спортсмена и актера О.Джея Симпсона завоевал «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал». Еще два сезона, по словам создателей, расскажут о последствиях урагана «Катрина» и об отношениях Билла Клинтона и Моники Левински.
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