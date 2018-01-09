В Азербайджане каждые 39 из 100.000 человек страдают туберкулезом
9 января 2018 - 18:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане каждые 39 из 100 тысяч человек страдают туберкулезом. Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения АР.
По данным, в стране наблюдается статистика снижения показателей болезни. Отмечено, что еще в 2010 году эта статистика составляла 53 случая на 100 тысяч человек. В то же время на 21% уменьшилось число первичных случаев заболевания туберкулезом, пишет Sputnik-Азербайджан.
Наряду с этим в Минздраве поспешили сообщить, что за шесть лет изменилась и статистика смертей. Если в 2010 году показатель смертности составлял 7,9 на 100 тысяч человек, то в 2016-м эта цифра снизилась до 4,6. Если в 2007 году в Азербайджане эти показатели были самыми высокими среди стран Европы, то сегодня они сократились вдвое.
Между тем, в Армении, согласно данным Нацстатслужбы на 2017 год, всего 4,3 случая заболевания туберкулезом на 100.000 человек.
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