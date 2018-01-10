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На дорогах Армении местами гололедица: Ларс закрыт

На дорогах Армении местами гололедица: Ларс закрыт
10 января 2018 - 10:30 AMT

PanARMENIAN.Net - 10 января по положению на 09:15 (по Еревану) на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

10-13 января в Армении ожидается погода без осадков, 14 января в большинстве регионов страны ожидаются осадки, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с.

Варденяцский перевал (со стороны Гегаркуниксого марза) закрыт. На автодорогe Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов автомобилей.

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