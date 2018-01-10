«Интер» в качестве альтернативы Мхитаряну рассматривает игрока из «Барселоны»

PanARMENIAN.Net - Футбольный клуб «Интер», который в зимнее трансферное окно хочет усилить среднюю линию, рассматривает и другие варианты помимо возможной аренды хавбека сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна на случай, если этот трансфер не состоится.

Итальянская команда в качестве альтернативного варианта рассматривает кандидатуру полузащитника «Барселоны» Рафиньи Алькантары, пишет Championat.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

При этом издание отмечает, что обоих футболистов нерадзурри приобрести не сможет, так как они не являются членами Евросоюза, а в составе «Интера» осталось одно место для игрока не из европейского государства.

Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в Мхитаряне. В конце декабря стало известно, что руководство «Интера» начало обсуждать возможность приобретения полузащитника сборной Армении. Однако позже главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти заявил, что у клуба нет денег на приобретение Мхитаряна.