Умер российский актер Михаил Державин

PanARMENIAN.Net - В возрасте 81 года скончался российский актер Михаил Державин. Об этом сообщили в Театре сатиры, где Державин был старейшим ведущим актером.

Народный артист России скончался после продолжительной тяжелой болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из театра.

О дате прощания и похорон будет известно позднее.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Отец умер, когда Михаилу было 15 лет. Чтобы помочь семье ему приходилось подрабатывать, десятый класс он окончил в вечерней школе.

В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола. В 1969 году он перешел в Театр сатиры.За время работы там сыграл множество ролей. В кино Державин дебютировал в 1956 году. Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.