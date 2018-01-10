США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания РФ
10 января 2018 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - США решили ослабить ограничения на применение ядерного оружия и разработать новую боеголовку.
Такие меры Вашингтон планирует принять для сдерживания России от использования тактических снарядов на Ближнем Востоке, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.
Как объяснил изданию бывший специальный помощник Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вулфстал, Пентагон опирается на новую ядерную доктрину, им же и подготовленную. Согласно документу, боеголовками оснастят модифицированные ракеты Trident D5, которые запускают с подводных лодок.
Доктрина расширяет возможности для использования США ядерного оружия. Ожидается, что документ будет опубликован в конце января.
«Это довольно хороший, умеренный, но сильный язык, который дает понять, что любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к многочисленным последствиям для них», — сказал Вулфстал.
Сторонники контроля над вооружением выразили тревогу по поводу такого решения. По их утверждениям, это делает ядерную войну еще более вероятной, особенно учитывая нестабильный характер президента Дональда Трампа.
В ноябре сообщалось, что США планируют выделить на модернизацию и поддержание ядерного оружия до 20146 года около 1,2 триллиона долларов, что на 20 больше, чем намечалось раньше.
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