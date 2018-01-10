У «Барселоны» закончились деньги на трансферы
10 января 2018 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - После покупки атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо у «Барселоны» не осталось денег на трансферы.120 миллионов евро, которые «Барселона» потратила на переход Коутиньо, опустошили казну каталонского клуба.
С учетом трансфера бразильца каталонцы потратили в этом сезоне 312 миллионов евро на переходы Дембеле (105 миллионов), Паулиньо (4), Семеду (30,5), Деулофеу (12) и Марлона (5), пишет Eurosport со ссылкой на Marca.
В ближайшее время эта цифра увеличится еще на 12 миллионов евро после трансфера бразильского защитника Йерри Мины.
Несмотря на продажу Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро, долг клуба за последний год вырос до 300 миллионов евро.
Поиск клубом новых спонсоров осложняется сложной политической обстановкой в Каталонии. Если каталонцы не найдут выход из сложной финансовой ситуации до конца сезона, то работы по реконструкции «Камп Ноу» не начнутся в 2018 году.
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