Француженки во главе с Катрин Денев выступили в защиту права мужчин «приставать к женщинам»
10 января 2018 - 12:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Сто известных француженок выступили против массовой кампании преследования мужчин, возникшей после обвинения голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательств.
Открытое коллективное письмо, подписанное в том числе актрисой Катрин Денев и писательницей Катрин Милле, было опубликовано в газете Le Monde.
Авторы письма видят в движении против домогательств признаки пуританства и называют право мужчин «приставать к женщинам» неотъемлемой частью сексуальной свободы, пишет Meduza.
«Изнасилование — это преступление. Но настойчивый или неуклюжий флирт не является нарушением, как галантность не представляет собой агрессивный мачизм. В свете дела Вайнштейна было привлечено законное внимание к проблеме сексуальных домогательств. Это было необходимо. Однако эта свобода слова сегодня приводит к противоположному: заставляет нас говорить так, как надо, заставляет молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками»,- говорится в письме.
Осенью 2017 года издания The New Yorker и The New York Times выпустили расследования о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Расследование спровоцировало общественную дискуссию о насилии и обвинения в отношении других актеров и режиссеров. Голливудские актрисы запустили две кампании против насилия #MeToo и Timeʼs Up. Журнал Time назвал человеком 2017 года людей, которые рассказали о сексуальных домогательствах.
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