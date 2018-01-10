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Россияне стали вдвое чаще летать в Гюмри

Россияне стали вдвое чаще летать в Гюмри
10 января 2018 - 15:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Россияне вдвое чаще стали прилетать во второй по величине армянский город Гюмри. Об этом заявил директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

По его словам, в сравнении с 2017 годом спрос на поездки из РФ в этот армянский город в зимние месяцы вырос в 2 раза.

«И это все — благодаря открытию рейса лоукостера из Москвы в Гюмри. Средняя стоимость при этом снизилась на 7%: до 5100 рублей (около 90 долларов) за билет в обе стороны»,- сказал Гинес, пишут «Аргументы и факты».

По его словам, если в 2018 году не произойдет резкого скачка доллара или евро, то на зарубежных направлениях из РФ сохранятся текущие цены.

Российский лоукостер «Победа» осуществляет авиаперевозки по рейсу Москва-Гюмри-Москва с декабря 2016 года.

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