Kodak планирует запустить криптовалюту для фотографов, а биткоин дешевеет
10 января 2018 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Kodak объявила о запуске собственной блокчейн-платформы KODAKOne и криптовалюты KODAKCoin. На новостях об этом акции компании подорожали более, чем в два раза (на 120%).
Сбор первичных инвестиций (ICO) в криптовалюту начнется 31 января 2018 года.
Между тем, самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет, так как интерес инвесторов все больше вызывают новые виртуальные монеты, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, 10 января по состоянию на 13:40 (по Еревану) биткоин дешевел на 8,05%, до $13.944.
В последнее время инвесторы все больше обращают внимание на новые криптовалюты с ограниченными сферами применения. Вместе с тем ряд экспертов скептически относится к быстрому росту числа новых криптовалют, пишет РИА Новости.
«Вскоре будет много проектов, которые не имеют сильных основ и хороших технологий, да и попросту являются нереалистичными. Они в конечном итоге столкнутся с каким-то большим препятствием, которое не смогут преодолеть, и вы увидите, что многие из них наверняка потерпят неудачу», — цитирует телеканал CNBC главу IOHK и соучредителя Ethereum Чарльза Хоскинсона.
По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 695,8 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится около 33,7% всего рынка криптовалют.
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