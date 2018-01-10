Женщины из Армении чаще мужчин заходят на PornHub

PanARMENIAN.Net - Порносайт PornHub раскрыл статистику по 2017 году и рассказал о порнографических предпочтениях его пользователей по всему миру, в том числе и о вкусах жителей Армении.

Так, стало известно, что среди посетителей сайта из Армении 50% или более оказались женщины. Это один из самых высоких показателей по всему миру.

В 2017 году лидерство на крупнейшем в мире сайте для взрослых удерживало лесбийское порно. Так, Армения тоже не стала исклучением, пользователи из этой страны чаше всего искали ролики по запросу lesbians.

Примечательно также, что американская светская львица армянского происхождения, звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян возглавила несколько категорий поиска на порносайте. Так, пользователи-женщины чаще всего искали Кардашьян, также она лидировала в поиске селебрити, в глобальном рейтинге Кардашьян заняла 4-е место по поискам.

Среднесуточная аудитория PornHub в 2017 году составляла 81 миллион человек. Время, проведенное посетителями на сайте, увеличилось до 9,5 минут.