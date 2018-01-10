Игроки «Реала» выступили против Роналду «из-за его эгоизма»
10 января 2018 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Футболисты мадридского «Реала» устали от эгоизма португальского нападающего команды Криштиану Роналду и открыто выступили против него.
Главным недругом Роналду стал полузащитник Иско. Его поддержали Серхио Рамос, Маркос Асенсио, Дани Себальос и Лукас Васкес, пишет Lenta.ru со ссылкой на испанское издание Diario Gol.
После 17 матчей чемпионата Испании нынешнего сезона «Реал» с 32 очками занимает в таблице четвертое место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 16 очков. 32-летний Роналду записал на свой счет четыре гола, нанеся 84 удара по воротам соперника.
Кроме того, в клубе недовольны слухами о возможном уходе Роналду. Наибольшую заинтересованность в услугах нападающего проявляет французский ПСЖ.
Роналду выступает в «Реале» с 2009 года. За это время он дважды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждал в Лиге чемпионов. 7 декабря португалец был признан лучшим футболистом 2017 года, он выиграл пятый «Золотой мяч» в карьере, сравнявшись по этому показателю с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
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