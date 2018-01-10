SanDisk представил самую маленькую в мире флешку на 1 ТБ
10 января 2018 - 16:54 AMT
PanARMENIAN.Net - На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, компания SanDisk, принадлежащая с 2016 года Western Digital, рассказала о своей новой разработке — самом маленьком в мире USB-накопителе емкостью 1ТБ.
Флешка имеет интерфейс USB Type-C.
Также SanDisk показала самую компактную в мире флешку на 256 ГБ. Она называется SanDisk Ultra Fit USB 3.1. В целом, она доступна в версиях с емкостью от 16 до 256 ГБ. Скорость чтения накопителя достигает 130 МБ/с. Стоимость варьируется от 22 за 16 ГБ до 150 долларов США за 256 ГБ, пишет Ferra.ru.
Сроки выхода миниатюрной USB-флешки SanDisk eмкостью 1 ТБ пока не объявлены, также как и ориентировочно цена.
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