National Geographic подготовил очерк об армянской горе Арагац

PanARMENIAN.Net - Всемирно известное американское издание National Geographic подготовило очерк об армянской горе Арагац.

В материале, в котором издание представляет гору как символ божественного начала, науки и зарождения жизни из почвы, рассказывается о путешествии в Армению британского фотографа Тоби Смита. Он побывал на горе Арагац, где ему удалось сделать памятные фотографии, достойные внимания. Гора сейчас находится под угрозой изменения климата, ее снежные пики и ледники медленно тают.

Смит планировал приехать в Армению летом, когда погода была бы благоприятнее для восхода на гору, однако ему это удалось только в ноябре. Смиту удалось добраться до вершины Арагаца за 2 часа.

Смит сфотографировал замерзший и покрытый льдом крест на вершине горы. Это его любимая фотография, так как она отражает загадочность Армении.

«Гора необъяснимой силой объединяет разных людей. Легенды, начинающиеся у Арагаца, доходят до сердец и мыслей тех людей, которые называют эту страну домом»,- пишет издание.

Тоби Смит реализовал свой проект «Небо и Земля на Арагаце» в рамках грантовой программы Америабанка «Открой Армению».Грант выдается два раза в год и составляет 3000 долларов, он может использоваться для поездок в Армению, путешествий по ней для знакомства с людьми, живущими в ней, для фотографирования культуры и природы страны.