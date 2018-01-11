Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
11 января 2018 - 10:42 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 января по положению на 10:00 часов автодороги Армении в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
В Армении днем 12-13 января ожидается погода без осадков, в вечерние часы 11, ночью 12, 14-15 января в большинстве регионов страны ожидаются осадки, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с.
Труднопроходим Варденяцский перевал. На автодорогe Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.
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