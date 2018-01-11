Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие

PanARMENIAN.Net - Азербайджан продолжит проведение мероприятий по развитию армии, закупке современного вооружения. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам 2017 года и планам на 2018 год.

По его словам, для азербайджанской армии делается «все, что необходимо», пишет АПА.

«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он.

По словам Алиева, укрепляется материально-техническая база армии.