Эксперт: Мхитарян и «Ливерпуль» идеально подойдут друг другу

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян идеально впишется к «Ливерпуль», а футбольный клуб подойдет армянскому футболисту, считает футбольный эксперт Грэхэм Рутвен.

«Теперь армянин - лишь раковина своего прежнего «я». Тот, кто примет его в следующий раз, столкнется с задачей восстановления плеймейкера для возвращения его к тому, чем он был не так давно. Никто не сделает этоги лучше, чем Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля» - ред.)», - говорится в статье эксперта на Yahoo Sport UK.

Отмечается, что именно Клопп принял Мхитаряна в «Боруссию», дав ему шанс стать одним из лучших футболистов Европы. А сейчас Клопп, по мнению эксперта, нуждается в плеймейкере после продажи Филиппа Кутиньо «Барселоне».

«Мхитарян идеально подойдет «Ливерпулю», а «Ливерпуль» идеально подойдет для Мхитаряна. Клопп по характеру отличается от Моуриньо (Жозе Моуринью - главный тренер МЮ), под руководством такого менеджера игрок стремится процветать», - считает Рутвен.

В новом сезоне дела Мхитаряна в составе МЮ идут не лучшим образом. Поговаривают, что Моуринью планирует продать армянского полузащитника. В числе претендентов на покупку Мхитаряна такие клубы, как «Интер», «Боруссия». СМИ поговаривают и о других клубах, однако пока неясно, будет ли Мхитаряна продан во время зимнего трансферного окна или нет.