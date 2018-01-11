// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Эксперт: Мхитарян и «Ливерпуль» идеально подойдут друг другу

Эксперт: Мхитарян и «Ливерпуль» идеально подойдут друг другу
11 января 2018 - 14:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян идеально впишется к «Ливерпуль», а футбольный клуб подойдет армянскому футболисту, считает футбольный эксперт Грэхэм Рутвен.

«Теперь армянин - лишь раковина своего прежнего «я». Тот, кто примет его в следующий раз, столкнется с задачей восстановления плеймейкера для возвращения его к тому, чем он был не так давно. Никто не сделает этоги лучше, чем Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля» - ред.)», - говорится в статье эксперта на Yahoo Sport UK.

Отмечается, что именно Клопп принял Мхитаряна в «Боруссию», дав ему шанс стать одним из лучших футболистов Европы. А сейчас Клопп, по мнению эксперта, нуждается в плеймейкере после продажи Филиппа Кутиньо «Барселоне».

«Мхитарян идеально подойдет «Ливерпулю», а «Ливерпуль» идеально подойдет для Мхитаряна. Клопп по характеру отличается от Моуриньо (Жозе Моуринью - главный тренер МЮ), под руководством такого менеджера игрок стремится процветать», - считает Рутвен.

В новом сезоне дела Мхитаряна в составе МЮ идут не лучшим образом. Поговаривают, что Моуринью планирует продать армянского полузащитника. В числе претендентов на покупку Мхитаряна такие клубы, как «Интер», «Боруссия». СМИ поговаривают и о других клубах, однако пока неясно, будет ли Мхитаряна продан во время зимнего трансферного окна или нет.

Ссылки по теме:
Yahoo Sport UK. Why Manchester United reject Mkhitaryan would be perfect for Jurgen Klopp’s Liverpool
 Самое значимое
Армянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордамиАрмянские пловцы завершили 2017 год новыми рекордами
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Аронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-РиядеАронян готовится к международному чемпионату по шахматам им. короля Салмана в Эр-Рияде
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
Моуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на полеМоуринью объяснил, почему не выпускает Мхитаряна на поле
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Мхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 годаМхитарян вошел в список лучших плеймейкеров 2017 года
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Мхитарян - 17-й в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
Мхитарян в составе «Манчестер Юнайтед» отправился на матч с «Лестером»
СМИ: Роналду готов покинуть «Реал» не более чем за €100 млн
Элина Даниелян - в десятке сильнейших на ЧМ по быстрым шахматам: Аронян - в тридцатке
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
«Великий мир»: Армянский этнический ресторан - 1-й в списке 10 лучших в мире Помимо ресторана Chinar, в список вошли Hungarikum Bisztro в Будапеште, Kucukoglu Barbecue Restaurant в Стамбуле, Ise Sueyoshi в Токио, Gramercy Tavern в Нью-Йорке
Apple на время открыла возможность вернуться с старым версиям iOS и вновь закрыла По одной из версий, Apple открыла возможность сделать даунгрейд после скандала с замедлением работы айфонов из-за износившихся батарей
Агент Скалли уходит из «Секретных материалов» «Для Скалли пришло время уйти на покой. Я покончила с этим, и все тут», — подчеркнула Андерсон
Владельцы iPhone X жалуются на связанные с телефоном неудобства О проблеме пишут пользователи Reddit и форума Apple. По их словам, застрявшие волосы болезненно выдираются, когда они убирают смартфон от уха