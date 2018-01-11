Эксперт: Мхитарян и «Ливерпуль» идеально подойдут друг другу
11 января 2018 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян идеально впишется к «Ливерпуль», а футбольный клуб подойдет армянскому футболисту, считает футбольный эксперт Грэхэм Рутвен.
«Теперь армянин - лишь раковина своего прежнего «я». Тот, кто примет его в следующий раз, столкнется с задачей восстановления плеймейкера для возвращения его к тому, чем он был не так давно. Никто не сделает этоги лучше, чем Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля» - ред.)», - говорится в статье эксперта на Yahoo Sport UK.
Отмечается, что именно Клопп принял Мхитаряна в «Боруссию», дав ему шанс стать одним из лучших футболистов Европы. А сейчас Клопп, по мнению эксперта, нуждается в плеймейкере после продажи Филиппа Кутиньо «Барселоне».
«Мхитарян идеально подойдет «Ливерпулю», а «Ливерпуль» идеально подойдет для Мхитаряна. Клопп по характеру отличается от Моуриньо (Жозе Моуринью - главный тренер МЮ), под руководством такого менеджера игрок стремится процветать», - считает Рутвен.
В новом сезоне дела Мхитаряна в составе МЮ идут не лучшим образом. Поговаривают, что Моуринью планирует продать армянского полузащитника. В числе претендентов на покупку Мхитаряна такие клубы, как «Интер», «Боруссия». СМИ поговаривают и о других клубах, однако пока неясно, будет ли Мхитаряна продан во время зимнего трансферного окна или нет.
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По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
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