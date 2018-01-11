Хокинг: Земля из-за жары превратится в ад
11 января 2018 - 12:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг считает, что Земля повторит судьбу другой планеты Солнечной системы — Венеры. По мнению ученого, изменение климата ведет человечество к вымиранию, а Земля из-за жары превратится в настоящий ад.
Если человечество не сократит выбросы парникового газа, то рано или поздно средняя температура на Земле достигнет отметки 460 градусов Цельсия, считает ученый, пишет Life.ru.
Ученые считают, что 4 млрд лет назад Венера была практически точной копией Земли — с атмосферой, морями и растительностью, однако по целому ряду причин планета просто «сгорела».
Учитывая, что средний возраст Земли оценивается учеными в 4,5 млрд лет, в полностью безжизненную пустыню Земля превратится уже через 500 миллионов лет.
При этом Хокинг упомянул о международных соглашениях, направленных на снижение уровня вредных выбросов. Физик обвинил президента США в подписании «смертного приговора» планете после выхода США из Парижского соглашения по климату.
Стивен Хокинг — бывший профессор математики в Кембриджском университете и автор книги «Краткая история времени», которая стала международным бестселлером.
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