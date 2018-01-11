Биткоин подешевел из-за планов Южной Кореи
11 января 2018 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Биткоин подешевел после того, как Сеул объявил о намерении полностью запретить торговлю виртуальными валютами.
11 января к 12:30 (по Еревану) стоимость биткоина опустилась до $13.927, свидетельствуют данные торгов. 10 января курс самой популярной в мире криптовалюты превышал отметку в 14 тысяч.
Утром 11 января биткоин дешевел до 13,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex он опускался до 13,36 тысячи, на GDAX — до 13,47 тысячи, а по данным портала Coindesk — до 13,25 тысячи, пишет РИА Новости.
Еще в декабре сообщалось, что Южная Корея планирует закрыть криптовалютные биржи, чтобы ограничить спекуляции на рынке.
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