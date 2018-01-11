Биткоин подешевел из-за планов Южной Кореи

PanARMENIAN.Net - Биткоин подешевел после того, как Сеул объявил о намерении полностью запретить торговлю виртуальными валютами.

11 января к 12:30 (по Еревану) стоимость биткоина опустилась до $13.927, свидетельствуют данные торгов. 10 января курс самой популярной в мире криптовалюты превышал отметку в 14 тысяч.

Утром 11 января биткоин дешевел до 13,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex он опускался до 13,36 тысячи, на GDAX — до 13,47 тысячи, а по данным портала Coindesk — до 13,25 тысячи, пишет РИА Новости.

Еще в декабре сообщалось, что Южная Корея планирует закрыть криптовалютные биржи, чтобы ограничить спекуляции на рынке.