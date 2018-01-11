Ассанж получил гражданство Эквадора
11 января 2018 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил гражданство республики Эквадор.
По утверждению СМИ, 21 декабря 2017 года на имя Ассанжа был изготовлен документ, подтверждающий эквадорское гражданство с кодом провинции Пичинча. На сайте налоговой службы республики подтверждается, что данный паспорт принадлежит человеку с именем и фамилией, полностью повторяющими данные основателя WikiLeaks, пишет Lenta.ru со ссылкой на южноамериканское издание El Universo.
Министерство иностранных дел Эквадора выпустило специальный релиз, в котором отметили, что ведомство не будет отвечать на слухи или искаженные факты по этому делу.
Сам Ассанж также не стал давать какие-либо комментарии, но опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он стоит в свитере с цветами эквадорского флага.
Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.
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