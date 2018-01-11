Армянка из США получит $550.000 компенсации за дискриминацию
11 января 2018 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Лейтенант американской полиции Людмила Абрамян получит $550 тысяч от города Глендейл в качестве компенсации по иску о дискриминации по половому признаку.
Абрамян в мае 2016 года подала в суд, так как, по ее утверждению, она стала жертвой предвзятого отношения бывшего начальника отдела полиции Глендейла Роберта Кастро, пишет «Новости-Армения» со ссылкой на издание Los Angeles Times.
Так в декабре 2015 года она не была повышена в звании до капитана именно из-за своей половой принадлежности. При этом истица отметила, что она была в числе лучших по квалификации среди представленных на повышение звания кандидатов.
В указанную компенсацию, утвержденную городским судом, вошла зарплата в размере $66 тысяч, $264 тысяч – компенсация за эмоциональные расстройства истицы, и еще $220 тысяч за услуги адвоката.
Сообщается также, что Абрамян после вердикта суда уволилась из рядов полиции США.
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