Армянка из США получит $550.000 компенсации за дискриминацию

PanARMENIAN.Net - Лейтенант американской полиции Людмила Абрамян получит $550 тысяч от города Глендейл в качестве компенсации по иску о дискриминации по половому признаку.

Абрамян в мае 2016 года подала в суд, так как, по ее утверждению, она стала жертвой предвзятого отношения бывшего начальника отдела полиции Глендейла Роберта Кастро, пишет «Новости-Армения» со ссылкой на издание Los Angeles Times.

Так в декабре 2015 года она не была повышена в звании до капитана именно из-за своей половой принадлежности. При этом истица отметила, что она была в числе лучших по квалификации среди представленных на повышение звания кандидатов.

В указанную компенсацию, утвержденную городским судом, вошла зарплата в размере $66 тысяч, $264 тысяч – компенсация за эмоциональные расстройства истицы, и еще $220 тысяч за услуги адвоката.

Сообщается также, что Абрамян после вердикта суда уволилась из рядов полиции США.