В команду 2017 года УЕФА вошли 5 игроков «Реала»: Мхитарян не попал

PanARMENIAN.Net - На официальном сайте УЕФА завершилось голосование, в ходе которого читатели выбирали футболиста, достойного места в команде 2017 года. По его итогам в символическую сборную вошли пять игроков «Реала».

Так, в команду попали вратарь Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), защитники - Дани Алвес («ПСЖ»), Серхио Рамос, Марсело (оба – «Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), полузащитники - Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал»), Эден Азар («Челси»), нападающие - Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), пишет Championat.com.

Полузащитник сборной Армении и «Манестер Юнайтед» Генрих Мхитарян был в числе претендентов на попадание в команду УЕФА, однако в итоге голосования не вошел в команду.