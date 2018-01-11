В команду 2017 года УЕФА вошли 5 игроков «Реала»: Мхитарян не попал
11 января 2018 - 16:42 AMT
PanARMENIAN.Net - На официальном сайте УЕФА завершилось голосование, в ходе которого читатели выбирали футболиста, достойного места в команде 2017 года. По его итогам в символическую сборную вошли пять игроков «Реала».
Так, в команду попали вратарь Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), защитники - Дани Алвес («ПСЖ»), Серхио Рамос, Марсело (оба – «Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), полузащитники - Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал»), Эден Азар («Челси»), нападающие - Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»), пишет Championat.com.
Полузащитник сборной Армении и «Манестер Юнайтед» Генрих Мхитарян был в числе претендентов на попадание в команду УЕФА, однако в итоге голосования не вошел в команду.
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