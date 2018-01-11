СМИ: Анчелотти летом возглавит «Арсенал»

PanARMENIAN.Net - Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти возглавит лондонский «Арсенал».

Руководство английского клуба намерено по окончании сезона расстаться с нынешним наставником Арсеном Венгером, и итальянский тренер должен занять его место, сообщает Championat.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

Согласно информации источника, Карло Анчелотти уже дал согласие на эту работу. Ожидается, что в год 58-летний специалист, у которого есть опыт работы в АПЛ с «Челси», будет зарабатывать €10 млн без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти входит в число кандидатов на работу со сборной Италии.