Исследование: Россияне стали негативнее относиться к интиму «на стороне» и абортам
11 января 2018 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Доля россиян, выступающих против секса вне брака среди женатых, абортов и однополой любви, достигла максимума с начала проведения исследований на эту тему 20 лет назад. Об этом сообщили в «Левада-Центре».
Негативно к интиму «на стороне» после оформления отношений в ЗАГСе относятся 68% респондентов (в 1998 году — 50 процентов). Гомофобные взгляды разделяет 81% опрошенных (в 1998 году — 68).
Треть женщин выступили против абортов, даже когда они обусловлены низкими доходами, в то время как 20 лет назад такое мнение высказывала каждая пятая участница опроса, пишет Lenta.ru.
При этом жительницы крупных городов высказываются на эту тему категоричнее, чем селянки. Последние более терпимы к прерыванию беременности из-за нищеты. В целом женщины консервативнее относятся к теме сексуальных отношений, чем мужчины. Те, к примеру, более лояльны к изменам.
Среди тех, кто называет себя православными, но храмов не посещает, противников аборта оказалось намного больше (35 процентов), чем среди тех, кто следует церковным канонам (16 процентов).
По данным социологов, в течение 20 лет исчезли различия во взглядах на сексуальные табу между людьми в двух возрастных группах: до 30 и старше. Ранее молодые люди высказывались толерантнее.
Участие в опросе, проведенном в декабре 2017 года, приняли 1600 совершеннолетних человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Ранее аналогичные исследования проводились в 1998 и 2008 годах.
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