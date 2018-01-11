The Guardian: МЮ готов предложить за Санчеса не только деньги, но и Мхитаряна
11 января 2018 - 18:15 AMT
PanARMENIAN.Net - «Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за чилийского футболиста, нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.
Главный тренер МЮ Жозе Моуринью рассчитывает опередить тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и предлагает «Арсеналу» около 28 миллионов евро за чилийца, а самому игроку больше 280 тысяч евро в неделю, которые пообещали «горожане», пишет Eurosport со ссылкой на The Guardian.
По данным издания, Моуринью готов включить в сделку полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна.
«Манчестер Сити» предлагает за Санчеса 22,6 миллиона евро. По сведениям британских медиа, Алексис уже подписал контракт с «горожанами».
Соглашение Санчеса с «Арсеналом» истекает в июне.
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По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
В списке из 20 именитых футболистов Мхитарян с тремя очками делит 16-17 места с французским хавбеком туринского «Ювентуса» Блезом Матюиди
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