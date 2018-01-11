The Guardian: МЮ готов предложить за Санчеса не только деньги, но и Мхитаряна

PanARMENIAN.Net - «Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за чилийского футболиста, нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

Главный тренер МЮ Жозе Моуринью рассчитывает опередить тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу и предлагает «Арсеналу» около 28 миллионов евро за чилийца, а самому игроку больше 280 тысяч евро в неделю, которые пообещали «горожане», пишет Eurosport со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, Моуринью готов включить в сделку полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна.

«Манчестер Сити» предлагает за Санчеса 22,6 миллиона евро. По сведениям британских медиа, Алексис уже подписал контракт с «горожанами».

Соглашение Санчеса с «Арсеналом» истекает в июне.