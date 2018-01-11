Владельцы iPhone X жалуются на связанные с телефоном неудобства
11 января 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Владельцы iPhone X жалуются, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона.
О проблеме пишут пользователи Reddit и форума Apple. По их словам, застрявшие волосы болезненно выдираются, когда они убирают смартфон от уха, пишет Lenta.ru со ссылкой на Phonearena.
Как отмечает издание, единственное решение, которое нашли владельцы гаджета, — это купить чехол.
Юбилейный iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года. Владельцы неоднократно жаловались на недостатки смартфона.
Так, обнаружено несколько проблем с дисплеем (выгорание, странные зеленые полосы), дефекты динамика и некорректная работа Face ID.
Кроме того, в конце года Apple признала, что намеренно замедляет работу старых iPhone. По предположению пользователей интернета, это делается, чтобы клиенты чаще покупали новые модели.
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