Владельцы iPhone X жалуются на связанные с телефоном неудобства

PanARMENIAN.Net - Владельцы iPhone X жалуются, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона.

О проблеме пишут пользователи Reddit и форума Apple. По их словам, застрявшие волосы болезненно выдираются, когда они убирают смартфон от уха, пишет Lenta.ru со ссылкой на Phonearena.

Как отмечает издание, единственное решение, которое нашли владельцы гаджета, — это купить чехол.

Юбилейный iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года. Владельцы неоднократно жаловались на недостатки смартфона.

Так, обнаружено несколько проблем с дисплеем (выгорание, странные зеленые полосы), дефекты динамика и некорректная работа Face ID.

Кроме того, в конце года Apple признала, что намеренно замедляет работу старых iPhone. По предположению пользователей интернета, это делается, чтобы клиенты чаще покупали новые модели.