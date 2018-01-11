// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Apple на время открыла возможность вернуться с старым версиям iOS и вновь закрыла

Apple на время открыла возможность вернуться с старым версиям iOS и вновь закрыла
11 января 2018 - 18:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Apple начала подписывать старые iOS, благодаря чему можно вернуть на iPhone или iPad предыдущую версию операционной системы. Об этом сообщил Telegram-канал iOS Releases, в котором доступны списки открытых iOS для всех вышедших устройств.

Однако через какое-то время Apple закрыла возможность сделать даунгрейд: для iPhone 7, 6, 5S осталась только iOS 11.Даунгрейд открыт вплоть до iPhone 4.

Несколько владельцев iPhone рассказали, что старые iOS заработали без ошибок, пишет TJ.

Проверить наличие старых версий для своего айфона можно на сайте IPSW: нужно указать название устройства и модель.

По одной из версий, Apple открыла возможность сделать даунгрейд после скандала с замедлением работы айфонов из-за износившихся батарей. Неизвестно, было ли это намеренное решение Apple или системная ошибка, поэтому в ближайшее время возможность откатиться на старую версию могут закрыть полностью.

Ссылки по теме:
Apple начала подписывать старые iOS — разрешила откатиться на версию постарше
 Самое значимое
Армянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google PlayАрмянская Shadowmatic признана одной из лучших новаторских игр в Google Play
В список вошли самые популярные приложения, игры, фильмы, телешоу, песни и книги года
Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000Новый электрогрузовик Tesla будет стоить от $150.000
Грузовик будет доступен в двух модификациях: с запасом хода 300 миль (482 километра) стоимостью 150 тысяч долларов и с запасом хода 500 миль (805 километров) стоимостью 180 тысяч долларов
Любит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РАЛюбит хаш и готова бить армян: Как работает новая голосовая помощница «Яндекса» Алиса в РА
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
Dinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах ЕреванаDinebook: Армянское приложение для бронирования столиков в ресторанах Еревана
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
В Apple извинились за намеренное замедление старых iPhone
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 10 спутников
Названы самые бесполезные гаджеты 2017 года
Samsung разрабатывает компактный безрамочный смартфон
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
«Великий мир»: Армянский этнический ресторан - 1-й в списке 10 лучших в мире Помимо ресторана Chinar, в список вошли Hungarikum Bisztro в Будапеште, Kucukoglu Barbecue Restaurant в Стамбуле, Ise Sueyoshi в Токио, Gramercy Tavern в Нью-Йорке
Агент Скалли уходит из «Секретных материалов» «Для Скалли пришло время уйти на покой. Я покончила с этим, и все тут», — подчеркнула Андерсон
The Guardian: МЮ готов предложить за Санчеса не только деньги, но и Мхитаряна По данным издания, Моуринью готов включить в сделку полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна.
Исследование: Россияне стали негативнее относиться к интиму «на стороне» и абортам Негативно к интиму «на стороне» после оформления отношений в ЗАГСе относятся 68 процентов респондентов (в 1998 году — 50 процентов)