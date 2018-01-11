Apple на время открыла возможность вернуться с старым версиям iOS и вновь закрыла

PanARMENIAN.Net - Компания Apple начала подписывать старые iOS, благодаря чему можно вернуть на iPhone или iPad предыдущую версию операционной системы. Об этом сообщил Telegram-канал iOS Releases, в котором доступны списки открытых iOS для всех вышедших устройств.

Однако через какое-то время Apple закрыла возможность сделать даунгрейд: для iPhone 7, 6, 5S осталась только iOS 11.Даунгрейд открыт вплоть до iPhone 4.

Несколько владельцев iPhone рассказали, что старые iOS заработали без ошибок, пишет TJ.

Проверить наличие старых версий для своего айфона можно на сайте IPSW: нужно указать название устройства и модель.

По одной из версий, Apple открыла возможность сделать даунгрейд после скандала с замедлением работы айфонов из-за износившихся батарей. Неизвестно, было ли это намеренное решение Apple или системная ошибка, поэтому в ближайшее время возможность откатиться на старую версию могут закрыть полностью.