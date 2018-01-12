На Таймс-сквер в Нью-Йорке пройдет ежегодное мероприятие в память о жертвах Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - 22 апреля 2018 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке состоится ежегодное мероприятие, посвященное памяти жертв Геноцида армян.

В течение месяца информирования о геноцидах организаторы приглашают представителей разных слоев общества объединиться в память о Геноциде армян, Холокосте и других геноцидах.

На протяжении более 30 лет в преддверии годовщины Геноцида армян тысячи людей собирались на Таймс-сквер в память об этом событии, объединяясь и выражая свою поддержку борьбе с предтуплениями против человечества.