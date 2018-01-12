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В Армянской церкви Тегерана состоялось рукоположение женщин в сан диакона

В Армянской церкви Тегерана состоялось рукоположение женщин в сан диакона
12 января 2018 - 12:25 AMT

PanARMENIAN.Net - В соборе Св. Саркиса в Тегеране армянские женщины были рукоположены в сан диакона и вместе с диаконами-мужчинами помогали проповеднику на алтаре, сообщает действующее в Иране армянское издание «Аревелк».

На литургии и Святом причастии проповеднику – викарию, епископу Тегеранской епархии Макару Ашгаряну помогали женщины в одеяниях диаконов.

Другие подробности о рукоположении женщин в сан диакона в Кафедральном соборе Св. Саркиса в Тегеране пока не сообщаются.

В основные обязанности диаконов входит каждение ладана, чтение Евангелия на литургии, призвание паствы к молитве.

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