В Армянской церкви Тегерана состоялось рукоположение женщин в сан диакона

PanARMENIAN.Net - В соборе Св. Саркиса в Тегеране армянские женщины были рукоположены в сан диакона и вместе с диаконами-мужчинами помогали проповеднику на алтаре, сообщает действующее в Иране армянское издание «Аревелк».

На литургии и Святом причастии проповеднику – викарию, епископу Тегеранской епархии Макару Ашгаряну помогали женщины в одеяниях диаконов.

Другие подробности о рукоположении женщин в сан диакона в Кафедральном соборе Св. Саркиса в Тегеране пока не сообщаются.

В основные обязанности диаконов входит каждение ладана, чтение Евангелия на литургии, призвание паствы к молитве.