В Армянской церкви Тегерана состоялось рукоположение женщин в сан диакона
12 января 2018 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В соборе Св. Саркиса в Тегеране армянские женщины были рукоположены в сан диакона и вместе с диаконами-мужчинами помогали проповеднику на алтаре, сообщает действующее в Иране армянское издание «Аревелк».
На литургии и Святом причастии проповеднику – викарию, епископу Тегеранской епархии Макару Ашгаряну помогали женщины в одеяниях диаконов.
Другие подробности о рукоположении женщин в сан диакона в Кафедральном соборе Св. Саркиса в Тегеране пока не сообщаются.
В основные обязанности диаконов входит каждение ладана, чтение Евангелия на литургии, призвание паствы к молитве.
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