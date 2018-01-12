В РФ предложили бутылки с алкоголем «украшать» устрашающими картинками
12 января 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские общественники предлагают в дополнение к текстовому предостережению размещать на упаковках со спиртным устрашающие картинки о вреде алкоголя — подобно тому, как это делают на пачках сигарет. Письмо с соответствующей инициативой было направлено главе Минздрава Веронике Скворцовой.
По словам автора обращения, руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, на упаковке со спиртным должна содержаться не только текстовая информация о губительных последствиях чрезмерного потребления, как это предписано действующим законодательством. Необходимы также иллюстрации — например, фотографии пораженных алкоголем органов. Это, по мнению Хамзаева, даст гражданам полное представление о вреде выпивки и даст им стимул бережнее относиться к своему здоровью, пишетRT.
По словам экспертов, предостерегающие картинки вряд ли улучшат статистику потребления алкоголя среди взрослого населения, однако могут снизить популярность спиртных напитков у юных россиян.
В настоящее время в РФ пугающие картинки печатаются на каждой пачке сигарет. С ноября 2017 года изображения с предупреждением о вреде курения должны размещаться на обеих сторонах пачки и занимать не менее 50 процентов ее площади.
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