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Роналдо: Переход Неймара в ПСЖ – это шаг назад

Роналдо: Переход Неймара в ПСЖ – это шаг назад
12 января 2018 - 11:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Легенда сборной Бразилии Роналдо в разговоре с болельщиками ответил на вопрос, предпочел бы он видеть бразильского футболиста Неймара в «Барселоне» или ПСЖ.

По словам Роналдо, переход из «Барселоны» в ПСЖ для Неймара стал шагом назад.

«Со спортивной точки зрения решение Неймара – это шаг назад. Но с подобными вызовами сталкивается любой. В свое время я выступал за «Барселону» и перешел оттуда в «Интер», когда итальянский чемпионат был намного сильнее», – сказал Роналдо, пишет Eurosport со ссылкой на Marca.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за рекордные 222 млн евро. В сезоне-2017/18 Неймар провел 22 матча, забил 20 голов и отдал 14 голевых передач.

Ссылки по теме:
Eurosport.ru. Роналдо: «Переход в «ПСЖ» из «Барселоны» – это шаг назад для Неймара»
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