Кинокритики США назвали фильм Гильермо дель Торо лучшим в 2017 году
12 января 2018 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Кинокритики США признали фильм «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо лучшей картиной 2017 года.
Лента дель Торо также завоевала награды в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая работа художников-постановщиков» и «Лучший саундтрек».
Британец Гэри Олдмен победил в категории «Лучший актер» за роль в фильме «Темные времена». Актрисой года критики признали Фрэнсис МакДорманд, снявшейся в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», пишет Lenta.ru.
В телевизионных номинациях фаворитом стала драма «Большая маленькая ложь», получившая премии в категориях «Лучший сериал», «Лучшая актриса сериала» (Николь Кидман) и «Лучшие актеры второго плана в сериале» (Александр Скарсгард и Лора Дерн).
В сентябре картина дель Торо «Форма воды» была названа лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля.
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