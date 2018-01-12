Алгоритмы Facebook изменятся: В ленте будет больше постов друзей, меньше - рекламы

PanARMENIAN.Net - В скором времени в ленте новостей в социальной сети Facebook будут чаще отображаться записи друзей, а постов СМИ и компаний станет меньше. Об этом в ночь на 12 января на своей странице в Facebook сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг.

По его словам, теперь команда компании сконцентрируется не на помощи пользователям в нахождении важного контента, а на содействии поддержанию значимых социальных контактов. Однако нововведения вступят в силу не сразу, на это уйдет несколько месяцев.

«Внося эти изменения, я ожидаю, что люди будут проводить меньше времени на Facebook. Но я также рассчитываю, что это время станет более ценным», - написал Цукерберг.

Он считает, что если данный ход окажется верным, то в долгосрочной перспективе это положительно скажется и на бизнесе Facebook.

Ранее сообщалось, что Facebook начнет присылать пользователям уведомления о том, что кто-то загрузил фотографию с ними — даже если их не отметили на снимке. Для этого сервис будет использовать систему распознавания лиц.Пользователь, которого Facebook найдет на снимке, сможет отметить себя, отказаться от предложения или указать, что это не он.