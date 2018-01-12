«Яндекс.Деньги»: Армения - в топ-5 стран по расходам россиян на новогодние поездки

PanARMENIAN.Net - Платежный сервис «Яндекс.Деньги» представил статистику по расходам в путешествиях, которые совершили россияне в период новогодних праздников.

Так, Армения вошла в топ-5 стран по размеру среднего чека одной транзакции, которую совершили россияне на Новый год. В среднем за один раз отдыхающие в Армении россияне платили по 3953 рублей.

Наибольший средний чек одной транзакции россиян на Новый год был зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ): в среднем за один раз отдыхающие там платили по 6670 рублей, пишет РБК. На втором месте по размеру среднего чека оказалась Австрия с 4605 рублями, на третьем — Таиланд с 4559 рублями. В топ-5 вошла также Германия с 3708 рублями.

Наименьший средний чек россиян во время новогоднего отпуска был зафиксирован в Белоруссии (1295 руб.), Польше (1499 руб.) и Грузии (1426 руб.).

Были проанализированы данные более 600 тысяч пластиковых карт сервиса.