«Яндекс.Деньги»: Армения - в топ-5 стран по расходам россиян на новогодние поездки
12 января 2018 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Платежный сервис «Яндекс.Деньги» представил статистику по расходам в путешествиях, которые совершили россияне в период новогодних праздников.
Так, Армения вошла в топ-5 стран по размеру среднего чека одной транзакции, которую совершили россияне на Новый год. В среднем за один раз отдыхающие в Армении россияне платили по 3953 рублей.
Наибольший средний чек одной транзакции россиян на Новый год был зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ): в среднем за один раз отдыхающие там платили по 6670 рублей, пишет РБК. На втором месте по размеру среднего чека оказалась Австрия с 4605 рублями, на третьем — Таиланд с 4559 рублями. В топ-5 вошла также Германия с 3708 рублями.
Наименьший средний чек россиян во время новогоднего отпуска был зафиксирован в Белоруссии (1295 руб.), Польше (1499 руб.) и Грузии (1426 руб.).
Были проанализированы данные более 600 тысяч пластиковых карт сервиса.
Самое значимое
«Около 40% наших пациентов – иностранцы. Чаще всего приезжают из Грузии, на втором месте граждане России и китайцы», – отмечает врач-ортодонт Айкуш Алексанян
Этот документ должен усилить сотрудничество между Арменией и ЕС в таких сферах, как энергетика, транспорт, защита окружающей среды и торговля
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
Partner news
Последние новости
Обновление iOS на 50% снизило скорость работы iPhone В некоторых случаях скорость уменьшилась на 50 процентов, говорится в исследовании специалиста
«Яндекс» стал бесплатно показывать фильмы и сериалы Посмотреть фильмы сейчас также можно и на других сервисах компании: «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео»
В Азербайджане журналиста Мухтарлы приговорили к 6 годам тюрьмы По его словам, присутствующие в зале сторонники журналиста в знак протеста против приговора спели гимн Азербайджана
Женщинам старше 25 лет разрешат приезжать в Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин Упрощение въезда для одиноких туристок - не первый проект Саудовской Аравии, направленный на избавление от ультраконсервативного имиджа, диверсификацию экономики страны и снижение ее зависимости от нефти