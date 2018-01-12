В HBO объяснили задержку последнего сезона «Игры престолов» до 2019 года
12 января 2018 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Программный директор HBO Кейси Блойс объяснил, почему сериал «Игра престолов» не вернется раньше 2019 года.
По словам Блойса, создателям шоу Дэвиду Бениоффу и Дэниелу Бретту Уайссу требуется дополнительное время, чтобы сделать финальные шесть серий на высочайшем уровне качества.
Как отметил программный директор HBO, «Игра престолов» по мере своего развития становилась более масштабной, в том числе в сценах сражений и в спецэффектах, а на такие вещи требуется время, пишет Gazeta.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.
Кроме того, Блойс сказал, что использовать финальный сезон «Игры престолов» для запуска нового шоу не планируется. В настоящее время идет работа над потенциальными спин-оффами.
Американская фэнтези-сага «Игра престолов», основанная на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина, является одним из популярнейших сериалов в мире и главным хитом канала HBO. Аудитория сериала только в США составляет более 30 миллионов зрителей.
Премьера первого сезона «Игры престолов» состоялась 17 апреля 2011 года. Ранее создатели никогда не делали перерыв более одного года между выходами сезонов сериала. Всего с учетом восьмого сезона в «Игре престолов» насчитывается 73 эпизода.
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Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
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