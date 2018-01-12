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«Реал» хочет купить Неймара: Игрок обойдется в €400 млн

«Реал» хочет купить Неймара: Игрок обойдется в €400 млн
12 января 2018 - 13:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Мадридский клуб «Реал» намерен приобрести у французского ПСЖ бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает газета Marca.

Общие затраты на покупку Неймара составят 400 миллионов евро. В случае отказа форварда, альтернативой футболисту могут стать нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, полузащитник «Челси» Эден Азар или форвард «Лейпцига» Тимо Вернер, пишет Lenta.ru со ссылкой на газету Marca.

9 января исследовательский центр CIES Football Observatory сообщил, что Неймар стал самым дорогим футболистом мира. 25-летний бразилец был оценен в 213 миллионов евро.

Летом 2017 года Неймар перешел из «Барселоны» в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро. Спортсмен выступает за парижский клуб на особых условиях — одноклубникам запрещено грубо играть против него на тренировках, также бразильца освободили от занятий по оборонительной тактике.

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