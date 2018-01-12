Netflix выпустил еще один трейлер сериала «Видоизмененный углерод»

PanARMENIAN.Net - Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер сериала «Видоизмененный углерод».

Картина рассказывает о событиях, которые разворачиваются в XXIV веке: к этому моменту технологии позволяют хранить человеческое сознание на цифровых носителях и передавать из одного тела в другое. Главный герой картины — бывший воин Такеши Ковач, который, проснувшись, обнаруживает, что его «загрузили» в тело другого человека.

Режиссером пилотной серии «Видоизмененного углерода» выступил Мигель Сапочник, снявший знаменитый эпизод «Битва Бастардов» из пятого сезона «Игры Престолов». В сериале в числе прочих снялись Юэль Киннаман, Рене Элиз Голдсберри, Джеймс Пьюрфой, Кристин Леман и Рене Элиз Голдсберри. Сценарий написала Лаэта Калогридис, известная по работе над «Островом проклятых» Мартина Скорсезе, пишет Bird in Flight.

Все десять эпизодов картины появятся на Netflix уже 2 февраля.

«Видоизмененный углерод» — это самый дорогой сериал в истории Netflix: съемка каждого эпизода стоила компании от $6 до $7 миллионов.