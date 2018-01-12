Женщинам старше 25 лет разрешат приезжать в Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин

PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия ввела одноразовые визы для иностранных туристок старше 25 лет, теперь они смогут посетить королевство без сопровождения родственника мужского пола.

«Виза будет однократной и действительной до 30 дней. В настоящее время идет работа над созданием электронной системы для их выдачи», - сообщил директор комиссии по лицензированию, туризму и национальному наследию Саудовской Аравии генерал Омар аль-Мубарак, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Gulf News.

Ранее иностранные туристки могли посетить страну лишь в сопровождении отца, брата или мужа.

Упрощение въезда для одиноких туристок - не первый проект Саудовской Аравии, направленный на избавление от ультраконсервативного имиджа, диверсификацию экономики страны и снижение ее зависимости от нефти.

Портал отмечает, что в настоящее время в королевстве в рамках политики наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана работают над масштабными проектами, реализация которых позволит сделать туристический сектор более открытым и увеличит число туристов в Саудовской Аравии.

В настоящее время туристическая отрасль Саудовской Аравии практически полностью зависит от паломников, стремящихся посетить святые города мусульман - Мекку и Медину.