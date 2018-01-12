Каспршик вновь переизбран личным представителем председателя ОБСЕ
12 января 2018 - 16:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Мандат специального представителя действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту, посла Анджея Каспршика в очередной раз продлен на год.
Соответствующее решение об этом было объявлено на проведенном 11 января заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Польский дипломат в 22 раз назначен личным представителем председателя ОБСЕ.
Каспршик занимает эту должность с января 1997 года.
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