Каспршик вновь переизбран личным представителем председателя ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Мандат специального представителя действующего председателя ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту, посла Анджея Каспршика в очередной раз продлен на год.

Соответствующее решение об этом было объявлено на проведенном 11 января заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Польский дипломат в 22 раз назначен личным представителем председателя ОБСЕ.

Каспршик занимает эту должность с января 1997 года.