В Азербайджане журналиста Мухтарлы приговорили к 6 годам тюрьмы

PanARMENIAN.Net - Суд в Баку приговорил журналиста Афган Мухтарлы к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Немат Керимли.

По его словам, присутствующие в зале сторонники журналиста в знак протеста против приговора спели гимн Азербайджана.

Между тем, прокурор предложил осудить Мухтарлы на 8 лет. Сам журналист заявил о фальсификации уголовного дела и преследовании его за расследования коррупции правящей элиты Азербайджана, пишет Contact.az.

Журналист Афган Мухтарлы был похищен в центре Тбилиси 29 мая, а затем тайно переправлен в Азербайджан. По его словам, это сделали работники криминальной полиции Грузии совместно с правоохранительными органами Азербайджана.

На следующий день Мухтарлы оказался в Баку, где суд арестовал его по обвинению по трем статьям: 315 (оказание сопротивления представителю властей), 318.1 (незаконный переход границы) и 206.1 ( контрабанда).

Мухтарлы признан политзаключенным местными и международными правозащитниками. Коллеги убеждены, что его преследуют за критические публикации о коррупции в Азербайджане.