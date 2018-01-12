«Яндекс» стал бесплатно показывать фильмы и сериалы

PanARMENIAN.Net - Интернет-компания «Яндекс» в начале 2018 года добавила на главную страницу бесплатные фильмы и сериалы.

Посмотреть фильмы сейчас также можно и на других сервисах компании: «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео». Об этом рассказала директор по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольга Филипук, передают «Ведомости».

«Яндекс» закупил лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, говорит она.

«Постепенно библиотека расширяется. Мы в первую очередь отбираем контент, наиболее востребованный у аудитории, следом дополняем его классическими библиотеками», - сказала Филипук.

Сколько компания потратила на закупку прав на показ фильма, «Яндекс» не раскрывает.

О том, что «Яндекс» планирует запустить свой сервис для просмотра фильмов, стало известно в октябре 2017 года. Планировалось, что сервис будет доступен и в интернете, и на Smart TV. Проект должны были запустить в конце 2017 года.