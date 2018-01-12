«Яндекс» стал бесплатно показывать фильмы и сериалы
12 января 2018 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Интернет-компания «Яндекс» в начале 2018 года добавила на главную страницу бесплатные фильмы и сериалы.
Посмотреть фильмы сейчас также можно и на других сервисах компании: «Кинопоиске», «Яндекс.Телепрограмме» и «Яндекс.Видео». Об этом рассказала директор по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольга Филипук, передают «Ведомости».
«Яндекс» закупил лицензии на показ нескольких тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, говорит она.
«Постепенно библиотека расширяется. Мы в первую очередь отбираем контент, наиболее востребованный у аудитории, следом дополняем его классическими библиотеками», - сказала Филипук.
Сколько компания потратила на закупку прав на показ фильма, «Яндекс» не раскрывает.
О том, что «Яндекс» планирует запустить свой сервис для просмотра фильмов, стало известно в октябре 2017 года. Планировалось, что сервис будет доступен и в интернете, и на Smart TV. Проект должны были запустить в конце 2017 года.
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