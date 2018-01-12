Симоньян, Егорян и Шахназаров - в числе доверенных лиц Путина на выборах
12 января 2018 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - ЦИК России 12 декабря зарегистрировал 259 доверенных лиц действующего президента РФ Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.
В их числе также главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Карен Шахназаров, фехтовальщица Яна Егорян.
Кроме того, в числе доверенных лиц Путина певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыканты Игорь Бутман и Игорь Крутой, певец Денис Майданов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, фехтовальщица Яна Егорян, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, телеведущие Леонид Якубович и Александр Масляков (старший) и другие известные люди, пишет РИА Новости.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.
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