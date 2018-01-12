Обновление iOS на 50% снизило скорость работы iPhone
12 января 2018 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователь Мелвин Мугхал обнаружил, что обновление iOS привело к снижению производительности его iPhone. В некоторых случаях скорость уменьшилась на 50 процентов, говорится в исследовании специалиста.
Мугхал тестировал собственный iPhone 6 с iOS 11.2.2 до и после установки патча. Тесты проводились в одинаковых условиях без фоновых приложений. Также на смартфоне не было Jailbreak, не производилось ремонта и прочих изменений системы, пишет Lenta.ru.
Почти по всем пунктам тестов скорость работы смартфона уменьшилась на 40-50 процентов. Так, в однопоточном тесте производительности процессора падение составило 41 процент, а в многопоточном — 39 процентов.
При этом в Apple заявляют, что обновление 11.2.2 является крайне важным с точки зрения безопасности пользователей, и не рекомендуют его игнорировать. В нем исправляется уязвимость Spectre, которая была обнаружена в середине 2017 года, однако патчи для ее исправления начали выпускать лишь в начале 2018-го. Она с помощью бреши в изоляции программ дает хакеру возможность получить информацию из других приложений.
В декабре 2017 года корпорация Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. Это делалось исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке, отмечали в компании.
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