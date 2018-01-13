В Австрии несколько сотен мусульман приняли христианство в 2017 году

PanARMENIAN.Net - Кризис с беженцами сыграл на руку католической церкви в Австрии: в стране зафиксировано значительное число мусульман, принявших христианство.

Три четверти из 750 крещенных в 2017 году совершеннолетних составляют выходцы из мусульманских стран, сообщил 13 января официальный представитель архиепископства Вены. Только в австрийской столице прошли обряд крещения 260 человек, представляющих 15 различных наций, пишет Deutsche Welle.

Фредерике Досталь, отвечающая в архиепископстве за крещение взрослых, считает несостоятельным утверждение, что мигранты меняют веру, чтобы увеличить шансы на получение убежища.

«Поскольку католическая церковь в Австрии не хочет получать псевдохристиан, мы очень строго подходим к отбору кандидатов и разрешению на обряд крещения», - отметила она. Подготовка к крещению занимает минимум один год, который включает в себя регулярное посещение религиозных занятий и церковных служб, следования христианским нормам жизни и участие в благотворительных мероприятиях.

По данным Евростата, в 2016 году в Европу прибыло 1,2 млн соискателей убежища. Австрия в этом же году заняла пятое место в Европе, приняв 39 860 мигрантов. Впереди оказались Германия, Италия, Франция и Греция. Большую часть беженцев, осевших в Австрии в 2017 году, составили афганцы. По данным австрийского интернет-издания OE24, в тройку также вошли выходцы из Сирии и Ирака.