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В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт для грузовиков

В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс закрыт для грузовиков
13 января 2018 - 11:22 AMT

PanARMENIAN.Net - 13 января, по положению на 10:00, на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Труднопроходимы перевал Варденяц, автодорога Сотк-Карвачар, а для автомобилей с прицепом – участок Воскепар-Киранц трассы М-4. В городах Спитак Лорийской области и Апаран Арагацотнской области РА наблюдаются осадки в виде снега, на автодороге Сотк-Карвачар – туман. На автодороге Сисиан-Горис местами образовался гололед.

МЧС Армении рекомендует водителям ездить на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами. Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых автомобилей.

Согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, с российской стороны на границе наблюдается скопление 69 транспортных средств – 57 грузовиков и 12 легковых автомобилей.

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