Вышел первый тизер сериала «451 градус по Фаренгейту» (видео)
13 января 2018 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Телеканал HBO опубликовал первый тизер экранизации романа «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери.
В минутном видео показано, как в руках мужчины сгорает книга «Преступление и наказание», которую он затем выбрасывает на кучу других горящих изданий. Ожидается, что на экраны картина выйдет уже весной 2018 года.
Режиссер сериала Рамин Бахрани рассказал, что при работе над сценарием авторам пришлось немного отойти от оригинального сюжета, однако даже несмотря на это они «остались верны букве романа Брэдбери», пишет Bird in Flight.
«Это была непростая работа, — говорит Бахрани. — Когда вы делаете адаптацию, вы просто вынуждены менять некоторые моменты — персонажей и сюжетные линии. Это очень непросто».
Главные роли в сериале исполнили Майкл Бакари Джордан («Крид: Наследие Рокки»), Майкл Шэннон («Под покровом ночи», «Человек из стали») и София Бутелла («Мумия»).
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Сценарий фильма держится в секрете.
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