Госдеп США призвал Баку освободить осужденного журналиста Мухтарлы
13 января 2018 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением по делу осужденного в Баку азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Она призвала власти Азербайджана освободить журналиста.
«Мы призываем правительство Азербайджана освободить Афгана Мухтарлы. Мы продолжаем следить за расследованием грузинской стороны относительно его похищения, и повторяем свои призывы, что расследование должно быть прозрачным, полным и своевременным», - говорится в заявлении Нойерт, пишет Contact.az.
12 января суд в Азербайджане осудил Афгана Мухтарлы на 6 лет лишения свободы по ложному обвинению в контрабанде и незаконном переходе границы.
Журналист Афган Мухтарлы был похищен в центре Тбилиси 29 мая, а затем тайно переправлен в Азербайджан. По его словам, это сделали работники криминальной полиции Грузии совместно с правоохранительными органами Азербайджана.
На следующий день Мухтарлы оказался в Баку, где суд арестовал его по обвинению по трем статьям: 315 (оказание сопротивления представителю властей), 318.1 (незаконный переход границы) и 206.1 ( контрабанда).
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