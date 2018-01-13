Госдеп США призвал Баку освободить осужденного журналиста Мухтарлы

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением по делу осужденного в Баку азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Она призвала власти Азербайджана освободить журналиста.

«Мы призываем правительство Азербайджана освободить Афгана Мухтарлы. Мы продолжаем следить за расследованием грузинской стороны относительно его похищения, и повторяем свои призывы, что расследование должно быть прозрачным, полным и своевременным», - говорится в заявлении Нойерт, пишет Contact.az.

12 января суд в Азербайджане осудил Афгана Мухтарлы на 6 лет лишения свободы по ложному обвинению в контрабанде и незаконном переходе границы.

Журналист Афган Мухтарлы был похищен в центре Тбилиси 29 мая, а затем тайно переправлен в Азербайджан. По его словам, это сделали работники криминальной полиции Грузии совместно с правоохранительными органами Азербайджана.

На следующий день Мухтарлы оказался в Баку, где суд арестовал его по обвинению по трем статьям: 315 (оказание сопротивления представителю властей), 318.1 (незаконный переход границы) и 206.1 ( контрабанда).