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Госдеп США призвал Баку освободить осужденного журналиста Мухтарлы

Госдеп США призвал Баку освободить осужденного журналиста Мухтарлы
13 января 2018 - 12:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением по делу осужденного в Баку азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Она призвала власти Азербайджана освободить журналиста.

«Мы призываем правительство Азербайджана освободить Афгана Мухтарлы. Мы продолжаем следить за расследованием грузинской стороны относительно его похищения, и повторяем свои призывы, что расследование должно быть прозрачным, полным и своевременным», - говорится в заявлении Нойерт, пишет Contact.az.

12 января суд в Азербайджане осудил Афгана Мухтарлы на 6 лет лишения свободы по ложному обвинению в контрабанде и незаконном переходе границы.

Журналист Афган Мухтарлы был похищен в центре Тбилиси 29 мая, а затем тайно переправлен в Азербайджан. По его словам, это сделали работники криминальной полиции Грузии совместно с правоохранительными органами Азербайджана.

На следующий день Мухтарлы оказался в Баку, где суд арестовал его по обвинению по трем статьям: 315 (оказание сопротивления представителю властей), 318.1 (незаконный переход границы) и 206.1 ( контрабанда).

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Contact.az. Госдепартамент США призвал освободить Афгана Мухтарлы
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