В США с молотка уйдет «Мерседес» Гитлера
13 января 2018 - 12:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Аукционный дом Worldwide Auctioneers в американском штате Аризона объявил, что выставит на торги «самый исторически значимый автомобиль, когда-либо поступавший в открытую продажу».
Это не преувеличение: на невзрачном формуляре немецкого завода Daimler-Benz, датированном 1938 годом, в графе «заказчик» черным по белому написано: «фюрер и рейхсканцлер». То, что на продажу будет выставлен парадный автомобиль Адольфа Гитлера, действительно можно назвать сенсацией, пишет Deutsche Welle.
Аукцион состоится 17 января. 10% от вырученных денег будут направлены на образовательные проекты об опасности национал-социализма.
История «Мерседеса» нацистского диктатора тщательно задокументирована. О заказе на его изготовление непосредственно позаботился личный шофер Гитлера, оберштурмбанфюрер СС Эрих Кемпка. Основой для создания лимузина фюрера стала модель Mercedes-Benz770K с заводским индексом W150: роскошный автомобиль, который в основном предназначался для высокопоставленных чиновников.
Гитлер использовал «Мерседес» в качестве парадного автомобиля для особо важных выездов - к примеру, в 1940 году, во время парада, посвященного празднованию победы Третьего рейха над Францией, или в ходе государственного визита итальянского диктатора Бенито Муссолини в Мюнхен. Однако после 1942 года, когда в ходе Второй мировой войны произошел перелом и гитлеровские войска стали терпеть одно поражение за другим, автопарады больше не устраивались.
После капитуляции Германии в 1945 году автомобиль Гитлера перешел в распоряжение армии США, немногим позже попал в руки частного лица, а затем неоднократно менял владельцев. Имя нынешнего владельца роскошного «Мерседеса» аукционный дом держит в секрете.
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