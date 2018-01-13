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Сотрудникам МВД России разрешили провести отпуск в Армении в 2018 году

Сотрудникам МВД России разрешили провести отпуск в Армении в 2018 году
13 января 2018 - 14:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство внутренних дел России утвердило список стран, в которых сотрудникам ведомства можно провести отпуск. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, в список из 13 стран вошла и Армения. Как отмечает АТОР,Армения – популярное экскурсионное направление у граждан РФ.

Кроме Армении, в список разрешенных стран вошли также Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.

Отмечается, что туры в Казахстан и Киргизию слабо представлены, а в Южную Осетию и Таджикистан - практически не представлены на российском рынке. АТОР выражает удивление в связи с присутствием в списке Туркменистана, ведь с этой страной у России существует визовый режим, причем получить визу россиянам туда довольно сложно. Организованный туризм в Туркменистан из России по этой причине отсутствует.

Список стран, разрешенных для отдыха сотрудников МВД, был сокращен по сравнению с 2015-2016 годами. Марокко, Тунис, Таиланд, Мьянма, Никарагуа, Турция и Египет были исключены из этого списка.

Ссылки по теме:
Atorus.ru. Куда можно поехать в отпуск за границу сотрудникам МВД в 2018 году
RFE/RL. Russian Cops Still Can't Vacation In The West, But Turkmenistan Is Fair Game
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